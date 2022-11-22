Elveda kelimelerin efendisi! Duayen gazeteci Hıncal Uluç bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek

Hıncal Uluç, henüz 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Özellikle toplumun gelişmesi adına yazılar yazdı. Hiçbir zaman kalemine sınır koymadı! Farklı bakış açısıyla dikkatleri topladı. Keskin sözleri, her zaman hafızalara kazındı. Yeri geldi kimsenin eleştiremediği isimleri köşesine taşıdı. Yeri geldi kimsenin bilmediği bir kişiyi yazdı, bir günde Türkiye tanıdı!
NEŞESİNİ HİÇ KAYBETMEDİ
Gündem, onun sözleriyle sarsıldı. Yenie nesillere ders niteliğinde yazılar bıraktı! O unutulmaz kahkahasını da kulaklarımıza kazıdı... Ve 83 yaşında aramızdan ayrıldı.
ZİNCİRLİKUYU'DA DEFNEDİLECEK
Uluç'un cenazesi bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
HINCAL ULUÇ
1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi.
Annesi Kilisli, subay olan babası Çerkes'ti.
Ortaokulu Antakya'da bitirdi.
Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni yarıda bıraktı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydını yaptırdı.
1957'de Yenigün, 1967'de Yankı gazetesinde görev yaptı.
Bir dönem Cumhuriyet'te çalıştı.
1977'de Holly Hartquist ile evlendi, 1983'te ayrıldı.
1990'da Sabah'ta yazmaya başladı. A Spor'da da yorumculuk yaptı.
1994'te silahlı saldırıya uğradı, topuğundan yaralandı!
Kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı.