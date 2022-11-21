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    • Yaşam
    • 22.11.2022 06:17
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    • 22.11.2022 06:28
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    Tuzla'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Kurye olay yerinde hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İstanbul Tuzla'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Doğan Karbuz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi sinir krizi geçirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tuzla’da feci kaza! Kardeşi sinir krizi geçirdi

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Karbuz'un kullandığı 34 CIT 588 plakalı motosiklet, üniversiteye giriş yapmak üzere olan üniversite öğrencisi M.A nın kullandığı 34 NP 6400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    TUZLA'DA FECİ KAZA! KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ | VİDEO İZLE


    MOTOSİKLET OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
    Motosiklet sürücüsü Doğan Karbuz, çarpışma sırasında otomobilin altında kaldı.

    Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Doğan Karbuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Kazayı duyan ve olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi uzun süre sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürülürken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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