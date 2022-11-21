Tuzla'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Kurye olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Karbuz'un kullandığı 34 CIT 588 plakalı motosiklet, üniversiteye giriş yapmak üzere olan üniversite öğrencisi M.A nın kullandığı 34 NP 6400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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