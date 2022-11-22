BEBEK YARALANDI

Kaza sonra kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü Yücel K. ile yanında bulunan eşi Dilek K. (34) ve 1 yaşındaki çocukları Fatih K. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.