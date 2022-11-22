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    • Yaşam
    • 22.11.2022 12:30
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    • 22.11.2022 12:31
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    Hastane yolunda kaza! Araba takla attı: 1'i bebek 3 yaralı

    Son dakika haberler... Karabük’te tedavi için Zonguldak’a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

    Feci kaza!

    Karabük'te tedavi için Zonguldak'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yoldan çıkarak takla attı.

    ARABA TERS DÖNDÜ
    Kaza, Karabük - Yenice Karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Yücel K. (38) idaresindeki otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

    BEBEK YARALANDI
    Kaza sonra kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü Yücel K. ile yanında bulunan eşi Dilek K. (34) ve 1 yaşındaki çocukları Fatih K. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı.

    Kazada hafif yaralanan 1 yaşındaki Fatih K. ise hastaneye sedye üzerinde annesinin kucağında geldi.

    Jandarma ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemi alırken, otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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