Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.11.2022 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 09:02
    ABONE OL

    Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 9 tutuklama

    Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilerek 9 şahsın tutuklandığı bildirildi.

    Göçmen kaçakçılarına operasyon!

    Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    9 TUTUKLAMA
    Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 - 20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur. Ayrıca 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan aranması olan 2 organizatör yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
    Haberler Yaşam Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 9 tutuklama
        SON DAKİKA