12 yaşındaki Afgan, küçük Arman'ı alevlerin arasına girip yanmaktan kurtardı

Erzurum'da, Afganistan uyruklu Samıullah Mangal (12), çıkan yangında tahta kapıyı tekmeyle kırıp içeri girerek evde bulunan 4 yaşındaki Arman'ı kurtardı.
ÇOCUKLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Yakutiye ilçesinde genellikle Afganların yaşadığı Başak Evler Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Annesi Soğra Haseki'nin (21) evde olmadığı sırada sobadan çıkan yangın, sokakta oynayan çocuklar tarafından fark edildi.
YANGINDAN KURTARDI
Afgan Samıullah Mangal, tahtadan yapılı evin kapısını tekmeleyip içeri girdi, korkudan bir köşede oturup ağlayan Arman Haseki'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Yangını haber alıp gelen Soğra Haseki koşarak çocuğuna sarıldı ve ağlamaya başladı.
EVİMİZİN KÜÇÜK KAHRAMANI
Oğlunun hayatını kurtaran Samıullah Mangal'a teşekkür edip ona da sarılan Soğra Haseki, "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kedisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.