12 yaşındaki Afgan, küçük Arman'ı alevlerin arasına girip yanmaktan kurtardı

EVİMİZİN KÜÇÜK KAHRAMANI

Oğlunun hayatını kurtaran Samıullah Mangal'a teşekkür edip ona da sarılan Soğra Haseki, "İşim vardı ve kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Mahalleye geldiğimde evimizde yangının çıktığını gördüm. Oğlum evdeydi, bir anda çok korktum. Ama oğlumu bizimle aynı mahallede oturan Samıullah'ın kurtardığını gördüm. O an çok mutlu oldum. Artık o bizim evimizin küçük kahramanı. Yaptığını hayatım boyunca unutmayacağım. Eşim Seyyid İshak bir yıl önce bizi bırakıp Yunanistan'a kaçtı ve bir daha kedisinden haber alamadım. Çocuğumla yokluk içinde yaşıyoruz. Şimdi ne yapacağımı ve nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi.