Kayseri'de dehşet anları kamerada! Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli şahsın, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şahsın ayrıca, kaçan kişilere de rastgele ateş açması da saniye saniye kaydedildi.