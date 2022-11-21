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    • Yaşam
    • 21.11.2022 11:06
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    • 21.11.2022 11:12
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    Kayseri'de dehşet anları kamerada! Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

    Son dakika haberi | Kayseri'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri yanlışlıkla husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu.

    Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli şahsın, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

    Şahsın ayrıca, kaçan kişilere de rastgele ateş açması da saniye saniye kaydedildi.



    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma üzerine M.Ç. telefonla oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.'nin yakınları ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi.

        Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.'ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı.

        Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı.

        İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kayseri'de dehşet anları kamerada! Husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu
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