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Kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatrocuların son görüntüleri ortaya çıktı

Kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatrocuların son görüntüleri ortaya çıktı
21.11.2022 10:00

OTOMATİK OYNAT

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Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci gibi ünlü oyuncuların da içinde bulunduğu lüks minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. aza sırasında tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. İşte o son görüntüler..

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