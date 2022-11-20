İntikamcı polisten ünlü yaşam koçu Tuğba Öztürk’e tehdit şantaj ve darp: Kadın arkadaşına dövdürttü

Ünlü yaşam koçu Tuğba Öztürk'ün polis memuru danışanıyla arası bozulunca memurun ele geçirdiği kişisel bilgileriyle şantaja maruz kaldı. Şantaja boyun eğmeyen Öztürk, olayla ilgili şikayetçi oldu. Polisin görev yeri değişti. İntikamcı polis memuru, genç kadını arkadaşına tehdit ettirip darp ettiği ileri sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, profesyonel yaşam koçu olarak çalışan 38 yaşındaki Tuğba Öztürk geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Cevat O.'ya danışmanlık hizmeti sundu. Koç ve danışanın arasındaki aylar süren danışmanlık sonrası ikili arasında arkadaşlık ilişkisi başladı. Bir süre sonra ikilinin arası nedeni bilinmeyen bir şekilde bozuldu.
İNTİKAMCI POLİSTEN YAŞAM KOÇUNA ŞANTAJ
İddiaya göre polis memuru olarak görev yapan Cevat, genç kadının kişisel bilgilerini (Kaldığı otel, gittiği kafe ve restoran mesaj kayıtları) ele geçirip eşiyle paylaşacağından bahisle para talep etti. Yaşam koçu Öztürk, şantaja boyun eğmeyerek yaşadıklarını eşi Mehmet Akif Öztürk ile paylaştı. Savcılığa başvurarak şikayetçi olan genç kadın polis memuru Cevat'ın görevini kötüye kullanarak ele geçirdiği kişisel bilgileri ile kendisine Şantaj yaptığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis memurunun görev yeri değişti. Cevat ve eşi bu duruma sinirlenerek genç kadından intikam almak istedi.
DARP EDİLDİ
28 Ağustos günü kendisini Çiğdem olarak tanıtan genç kadın elindeki kişisel bilgileri kullanarak Tuğba Öztürk'ten intikam alacağını söyleyerek telefonu kapattı. Tuğba Öztürk aynı gün Fatih'teki bir kafeye gitti. Kafede sipariş verdikten Öztürk'ün karşısına kendisini arayarak şantaj yapan Çiğdem K. çıktı. Taraflar arasında tartışma başladı ve bir süre sonra Çiğdem K ünlü yaşam koçunu darp etti.