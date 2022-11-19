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    • Yaşam
    • 20.11.2022 05:14
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    • 20.11.2022 05:14
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    MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

    MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

    AA
    takvim.com.tr
    MHP’li Murat Öner hayatını kaybetti

    Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



    Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.

    Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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