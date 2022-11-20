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    • Yaşam
    • 20.11.2022 12:11
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    • 20.11.2022 12:11
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    İstanbul Tuzla'da fabrika yangını! Büyük panik yaşandı

    Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da bulunan 2 katlı çinko kaplama fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

    Tuzla’da fabrika yangını! Büyük panik yaşandı

    Tuzla'da 2 katlı çinko kaplama fabrikasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 10.30 sıralarında Tuzla Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı çinko kaplama fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

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