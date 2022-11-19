Politikacı Gencay Gürün hastalığını fırsat bilip 10 milyon lirasını çalan temizlikçiye hapis yolu göründü





OXFORD KIŞ OKULU

Güneş batmayan imparatorluk İngiltere'de enerji krizi zirve yaptı. Doğalgaz fiyatlarının yüzde 300'e yakın artması nedeniyle, Oxford'da bulunan birçok okul zor durumda kaldı. Oxford'da 8 okulu ve yaşları 4-18 arasında değişen 14 bin öğrencisi olan Vale Academy Trust, en zor seçimini yapmak zorunda olduklarını açıkladı. Vale Academy Trust'ın CEO'su Richard Evans, "Bütçemiz enerji fiyatlarını karşılamıyor. Ya öğretmenleri işten çıkartacağız ya da öğrenciler montla okula gelmek zorunda kalacak. Öğretim ve ısınma arasında tercih yapacağız. Okullardaki 300 bin sterlinlik artışlar maalesef bizi bu karara itti" ifadesini kullandı. İngiltere'de enerji fiyatlarının zirve yapması, marketlere de yansımıştı. Yumurta satışı sınırlandırılırken, litrelik sütler lüks reyonlarına taşınmıştı. Başbakan Sunak, vergi artışıyla bütçe açığını azaltmayı planlarken okullarla ilgili destek sonusunda sessiz kaldı!