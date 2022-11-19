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    Politikacı Gencay Gürün hastalığını fırsat bilip 10 milyon lirasını çalan temizlikçiye hapis yolu göründü

    Gencay Gürün, demansa yakalandı. 22 yıllık çalışanı Fatma D. tarafından 10 milyon lirası çalındı! Yeğeni Aslı Bleda'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Hizmetli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açıldı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hapis güründü

    Politikacı Gencay Gürün (90), uzun yıllar Paris Konsolosluğu'nda görev aldı. Ancak kısa süre önce demansa yakalandı. Reklamcı yeğeni Aslı Bleda, kendisine vasi olarak atandı. Halasının hesap hareketlerini inceleyen Aslı Bleda, bir tuhaflık olduğunu anladı! Dedektif gibi çalıştı! Gürün'ün 22 yıllık hizmetlisi Fatma D.'nin hesabına 10 milyon lira gönderdiğini anladı! Soluğu karakolda aldı! Şikayetin üzerine gözaltına alınan Fatma D., iddiaları yalanladı. "Bahsi geçen tutarı hatırlamıyorum. Kendi rızasıyla yardım için vermiştir" savunması yaptı! Ancak kurtulamadı. Savcılık, hizmetlinin Gencay Gürün'ün banka hesaplarına erişimi olduğunu, 10 milyonluk paranın yardım sayılmayacağını vurguladı. Fatma D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



    'KABAN' KAPANA
    Erzurum'da bir giyim mağazasına, internet alışverişinden iade edilen kaban geldi. Mağaza müdürü Habibe Tok, hemen ürünü inceledi. Cebinden 30 bin lira değerinde altın bilezik çıkınca şoka girdi. Sahibini bulmak istedi. Ancak kargo poşetinde yalnızca Çağlagül Kılıç ismi olduğunu, iletişim bilgilerinin bulunmadığı fark etti. Kabanın sahibine ulaşıncaya kadar aramaya devam edeceklerini belirten Tok, "Bileziğin gerçek ve 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendik. Sahibini bulmak için araştırma yaptık. Müşterimizin mağdur olmaması için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bileziği güvende, bize ulaşması halinde kendisine teslim ederiz" dedi.



    YARDIM 'SMA'NI
    Bursa'da Aykan Ailesi'nin çocukları Göktuğ Aykan, ölümcül kas hastalığı olan SMA'ya yakalandı. İyileşmesi için gerekli olan tedavi tam 1 milyon 820 bin dolardı! Aile, tedavi masraflarını karşılayamadı. Yardım kampanyası başlattı. Baba Eray Aykan, "Kampanyamız Valilik onaylı. 1.8 milyar dolara ihtiyacımız var. Oğlumu yaşatın" diyerek çağrı yaptı.



        OXFORD KIŞ OKULU
        Güneş batmayan imparatorluk İngiltere'de enerji krizi zirve yaptı. Doğalgaz fiyatlarının yüzde 300'e yakın artması nedeniyle, Oxford'da bulunan birçok okul zor durumda kaldı. Oxford'da 8 okulu ve yaşları 4-18 arasında değişen 14 bin öğrencisi olan Vale Academy Trust, en zor seçimini yapmak zorunda olduklarını açıkladı. Vale Academy Trust'ın CEO'su Richard Evans, "Bütçemiz enerji fiyatlarını karşılamıyor. Ya öğretmenleri işten çıkartacağız ya da öğrenciler montla okula gelmek zorunda kalacak. Öğretim ve ısınma arasında tercih yapacağız. Okullardaki 300 bin sterlinlik artışlar maalesef bizi bu karara itti" ifadesini kullandı. İngiltere'de enerji fiyatlarının zirve yapması, marketlere de yansımıştı. Yumurta satışı sınırlandırılırken, litrelik sütler lüks reyonlarına taşınmıştı. Başbakan Sunak, vergi artışıyla bütçe açığını azaltmayı planlarken okullarla ilgili destek sonusunda sessiz kaldı!



        HAFTAYA HEPSİNİ AÇIKLAYACAĞIM
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında, "Terör Soruşturmaları (Belediyeler)" yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırdı. "CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadesini kullandı.



        İZİN DÖNÜŞÜ FACİA!
        Zonguldak'a izinli gelen astsubay Buğra Kök (25), 3 gün önce ailesiyle birlikte görev yaptığı İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Manisa Kula'da seyir halinde olduğu sırada Kök idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Pulluğa saplanan araçta Buğra Kök ve annesi Hatice Kök (53) ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Hatice Kök, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Buğra Kök de dün doktorların tüm çabasına rağmen 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



            297 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 297 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 95'er, 8 bilenler 275'er, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



            NE AYAK!
            ABD'de yaşayan Tanya Herbert, "en büyük ayaklara sahip kadın" olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Genç kadının ayağının 33.1 santimetre olduğu tespit edildi.

            VİCDAN ARANIYOR!
            Marmaris'te Berfin Günden (18), yeni aldığı elektrikli bisikletle kaza yaptı. Tahminlere göre yarım saat düştüğü yerde kaldı. Aşırı kan kaybettiği için kurtarılamadı! Baba Beşir Günden, herkese çağrı yaptı: Kazayı gören biri varsa Allah rızası için bizi arasın!

            CİN ÇIKARMA KANLI BİTTİ
            Konya'da geçen hafta hastaneye getirilen Suriyeli Hasan Alluş'un (38) öldüğü belirlendi. Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Sorguya alınan ailesi, Alluş'un içine cin girdiğini düşündükleri anlatarak 'cinci hoca' olarak bilinen El Hac Ali'yi evine çağırdıklarını söyledi. Ali'nin, Alluş'u yatırıp boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. 6 kişi, gözaltına alındı.

            CORONA HORTLADI
            COronavirüs yeniden yaygınlaştı. Çin'in Guangzhou kentinde günlük vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı. Ülke, alarmda!

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            Haberler Yaşam Politikacı Gencay Gürün hastalığını fırsat bilip 10 milyon lirasını çalan temizlikçiye hapis yolu göründü
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