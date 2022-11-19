Politikacı Gencay Gürün hastalığını fırsat bilip 10 milyon lirasını çalan temizlikçiye hapis yolu göründü

Politikacı Gencay Gürün (90), uzun yıllar Paris Konsolosluğu'nda görev aldı. Ancak kısa süre önce demansa yakalandı. Reklamcı yeğeni Aslı Bleda, kendisine vasi olarak atandı. Halasının hesap hareketlerini inceleyen Aslı Bleda, bir tuhaflık olduğunu anladı! Dedektif gibi çalıştı! Gürün'ün 22 yıllık hizmetlisi Fatma D.'nin hesabına 10 milyon lira gönderdiğini anladı! Soluğu karakolda aldı! Şikayetin üzerine gözaltına alınan Fatma D., iddiaları yalanladı. "Bahsi geçen tutarı hatırlamıyorum. Kendi rızasıyla yardım için vermiştir" savunması yaptı! Ancak kurtulamadı. Savcılık, hizmetlinin Gencay Gürün'ün banka hesaplarına erişimi olduğunu, 10 milyonluk paranın yardım sayılmayacağını vurguladı. Fatma D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'KABAN' KAPANA
Erzurum'da bir giyim mağazasına, internet alışverişinden iade edilen kaban geldi. Mağaza müdürü Habibe Tok, hemen ürünü inceledi. Cebinden 30 bin lira değerinde altın bilezik çıkınca şoka girdi. Sahibini bulmak istedi. Ancak kargo poşetinde yalnızca Çağlagül Kılıç ismi olduğunu, iletişim bilgilerinin bulunmadığı fark etti. Kabanın sahibine ulaşıncaya kadar aramaya devam edeceklerini belirten Tok, "Bileziğin gerçek ve 30 bin lira değerinde olduğunu öğrendik. Sahibini bulmak için araştırma yaptık. Müşterimizin mağdur olmaması için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bileziği güvende, bize ulaşması halinde kendisine teslim ederiz" dedi.
YARDIM 'SMA'NI
Bursa'da Aykan Ailesi'nin çocukları Göktuğ Aykan, ölümcül kas hastalığı olan SMA'ya yakalandı. İyileşmesi için gerekli olan tedavi tam 1 milyon 820 bin dolardı! Aile, tedavi masraflarını karşılayamadı. Yardım kampanyası başlattı. Baba Eray Aykan, "Kampanyamız Valilik onaylı. 1.8 milyar dolara ihtiyacımız var. Oğlumu yaşatın" diyerek çağrı yaptı.