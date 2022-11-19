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    Londra'da ev almak isteyen iş insanı Aysun Kibar 2 milyon pound dolandırıldı

    İş insanı Aysun Kibar, Londra’da ev almak istedi. Arkadaşının avukat eşi Tim Damiani’yle iletişime geçti. Buckingham Sarayı manzaralı malikane ile 2 çocuğunun pasaportu için 2 milyon pound ödedi! Ancak kısa küre sonra dolandırıldığını fark etti. Mahkemeye gitti: Paramı kumarda yedi!

    Evde var vurgun!

    Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar, vatandaşlık için Londra'nın en lüks bölgelerinde Mayfair'de ev almak istedi. Yakın arkadaşının eşi Tim Damiani'den yardım talep etti! Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani tüm dediklerini harfiyen dinledi! Buckingham Sarayı'na komşu 8 odalı malikaneyi satın almak için de avukata tam 1.5 milyon sterlin gönderdi! Pasaport başvurusu için 2016 yılının farklı dönemlerınde sırasıyla 300 bin pound, 75 bin, 80 bin ve 150 bin pound ödedi! Ancak ne ev satışı gerçekleşti ne de pasaportlarını alabildi!



    İDDİALARI REDDETTİ
    Damiani, parasını geri ödemeyince de dolandırıldığını fark etti! Hemen mahkemeye gitti. Önceki gün yapılan duruşmada, söz alan Damiani "Aysun Kibar'la eşim çocukluk arkadaşı. Onu neden kandırayım" dedi! Avukat Sophie Stannard ise "Aysun Kibar, Türkiye'de etkili bir ailenin mensubu. Yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Damiani, Aysun Kibar'ın parasını çarçur etti. Tüm parayı kumarhanelerde harcadı. Tek kuruş bile geri ödemedi" diyerek yaşanılan mağduriyeti dile getirdi. Duruşmanın devamına karar verildi.



    ADI BİLE SAHTE
    Tim Damiani'nin daha önce 3 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edildi. Gerçek isminin Dr. Ali Tamimi olduğu, ancak kendini Tim olarak tanıttığı belirlendi.
        Emeklilik için prim şart
        Haberler Yaşam Londra'da ev almak isteyen iş insanı Aysun Kibar 2 milyon pound dolandırıldı
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