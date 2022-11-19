Londra'da ev almak isteyen iş insanı Aysun Kibar 2 milyon pound dolandırıldı

Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar, vatandaşlık için Londra'nın en lüks bölgelerinde Mayfair'de ev almak istedi. Yakın arkadaşının eşi Tim Damiani'den yardım talep etti! Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani tüm dediklerini harfiyen dinledi! Buckingham Sarayı'na komşu 8 odalı malikaneyi satın almak için de avukata tam 1.5 milyon sterlin gönderdi! Pasaport başvurusu için 2016 yılının farklı dönemlerınde sırasıyla 300 bin pound, 75 bin, 80 bin ve 150 bin pound ödedi! Ancak ne ev satışı gerçekleşti ne de pasaportlarını alabildi!