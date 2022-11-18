Sivas, tarihi güzellikleri, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbediyor

Sivas, tarihi konaklarıyla da tanınıyor. Abdi Ağa Konağı, Susamışlar Konağı, Kolağası Konağı en bilinenlerinden... Bu konaklardan Susamışlar'ın girişinin üstündeki köşk bölümü ile önündeki çeşme 1815 yılında Benderli Ali Ağa tarafından yaptırılmış.
MEDRESELER
Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip Çifte Minareli Medresesi, mimari özellikleri ve süslemeleriyle Anadolu Selçuklu sanatının en uyumlu ve bütünlük arz eden mimari yapılarından biri olan Buruciye Medresesi, Anadolu'da dönemin en büyük tıp merkezi olarak kabul edilen Şifaiye Medresesi (Sivas Darüşşifası) ve Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardan Gök Medrese, görülmesi gereken yapılardan...
DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kültürel varlık olarak dahil edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Türkiye'nin bu listeye giren ilk mimari yapısı. 13. yüzyılda Mengücekli Beyliği'nden Ahmet Şah ve karısı Melike Turan tarafından yaptırılan iki kubbeli cami, darüşşifa ve türbeden oluşan bu başyapıt, mimari özelliklerinin yanı sıra Anadolu geleneksel taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında.