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    Sivas, tarihi güzellikleri, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbediyor

    Hititlere kadar giden geçmişi ile Türkiye coğrafyasının kalbinde yer alan Sivas, ziyaretçilerini tarihe doyuruyor. Mutfağı da zengin olan şehir, doğal güzellikleriyle cezbediyor.

    Tarihe yolculuk

    Sivas, tarihi konaklarıyla da tanınıyor. Abdi Ağa Konağı, Susamışlar Konağı, Kolağası Konağı en bilinenlerinden... Bu konaklardan Susamışlar'ın girişinin üstündeki köşk bölümü ile önündeki çeşme 1815 yılında Benderli Ali Ağa tarafından yaptırılmış.



    MEDRESELER
    Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip Çifte Minareli Medresesi, mimari özellikleri ve süslemeleriyle Anadolu Selçuklu sanatının en uyumlu ve bütünlük arz eden mimari yapılarından biri olan Buruciye Medresesi, Anadolu'da dönemin en büyük tıp merkezi olarak kabul edilen Şifaiye Medresesi (Sivas Darüşşifası) ve Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardan Gök Medrese, görülmesi gereken yapılardan...



    DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI
    1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kültürel varlık olarak dahil edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Türkiye'nin bu listeye giren ilk mimari yapısı. 13. yüzyılda Mengücekli Beyliği'nden Ahmet Şah ve karısı Melike Turan tarafından yaptırılan iki kubbeli cami, darüşşifa ve türbeden oluşan bu başyapıt, mimari özelliklerinin yanı sıra Anadolu geleneksel taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında.



        SİVAS HÜKÜMET KONAĞI
        Kentin o zamanki Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884'te yaptırılmış. Binanın ilk iki katı kesme taş, üçüncü katı ise 1913'te ahşap olarak inşa edilmiş. Geçirdiği bir yangın sonucunda üçüncü katı tümüyle yanmış, birinci ve ikinci katın yalnızca duvarları kalmış. 2005 sonunda yeniden eski görünümüne ve işlevine kavuşmuş.



        EĞRİÇİMEN YAYLASI
        Sivas'ın yeşilin her tonunu barındıran yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Koyulhisar'daki Eğriçimen de görenleri hayran bırakıyor. Orman içinde yer alan yayla, güney batıdan kuzeybatıya doğru uzanan bir vadi içerisinde. Çam ormanları ile kaplı yayla, su kaynaklarına sahip. İlçede Kengercik, Arpacık, Kalınpınar, Topalan, Sarıçiçek ve Söbüce yaylaları da bulunuyor.

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