Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Adım adım mesaj atma yolu...

WhatsApp'ın yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği aktifleştirildi. Böylelikle WhatsApp,not defteri gibi kullanılabilecek. Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu. Peki, Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? İşte merak edilenler!
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.
Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test aşamasından çıkarıp dağıtmaya başladı.
WhatsApp'tan kendinize mesaj atmanın yolu
Yeni sohbet başlatın.
Kişiler listenizin en üstünde kendiniz çıkacaksınız.
Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını seçin.
Kendinize mesaj gönderin.