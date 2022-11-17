Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Adım adım mesaj atma yolu...

WhatsApp'ın yeni sürümüyle kendi kendine mesaj atabilme özelliği aktifleştirildi. Böylelikle WhatsApp,not defteri gibi kullanılabilecek. Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu. Peki, Whatsapp kendime nasıl mesaj atabilirim? Whatsapp'ta kendine mesaj atma özelliği nasıl çalışıyor? İşte merak edilenler!