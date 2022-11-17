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    • Yaşam
    • 18.11.2022 01:22
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    • 18.11.2022 01:44
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    Mersin'de alçak provokasyon! Evlerin kapısı boyayla işaretlendi! Valilik açıklama yaptı...

    Mersin'de 2 kişinin ikametlerinin sprey boyayla işaretlemesi üzerine harekete geçen ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayın herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını vurgulayan Mersin Valiliği "Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir." dedi.

    AA
    takvim.com.tr
    Mersin’de alçak provokasyon! Valilikten açıklama

    Mersin Yenişehir'e bağlı Batıkent Mahallesinde 2 kişinin evleri sprey boyayla işaretlendi.

    Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen vatandaşlar kapılardaki bu işaretleri görünce birbirlerine haber verdi.

    Şikayet üzerine polis ekipleri, apartmanda incelemelerde bulunarak ev sahiplerinin ifadesi aldı.

    Mağdurlar, ifadelerinde kendileriyle aynı binada ikamet eden M.K. ile daha önce husumet yaşadıklarını ve olayı bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.



    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Bu doğrultuda polis, M.K'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 2 gümüş gri renkli sprey boya ve dijital materyal ele geçirildi.



    ALÇAK PROVOKASYON
    İnternet siteleri ve sosyal medyadaki provokasyon girişimleri sonrası Mersin Valiliği yazılı açıklama yaptı.



        Valilik, olayın ideolojik bir boyutu olmadığını, komşu husumeti nedeniyle meydana geldiğini belirtti.



        "KONUNUN İDEOLOJİK BOYUTU YOK"
        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
        "Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."

        Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi.

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