Mersin'de alçak provokasyon! Evlerin kapısı boyayla işaretlendi! Valilik açıklama yaptı...

Mersin Yenişehir'e bağlı Batıkent Mahallesinde 2 kişinin evleri sprey boyayla işaretlendi.
Akşam saatlerinde işlerinden evlerine dönen vatandaşlar kapılardaki bu işaretleri görünce birbirlerine haber verdi.
Şikayet üzerine polis ekipleri, apartmanda incelemelerde bulunarak ev sahiplerinin ifadesi aldı.
Mağdurlar, ifadelerinde kendileriyle aynı binada ikamet eden M.K. ile daha önce husumet yaşadıklarını ve olayı bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu doğrultuda polis, M.K'yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 2 gümüş gri renkli sprey boya ve dijital materyal ele geçirildi.
ALÇAK PROVOKASYON
İnternet siteleri ve sosyal medyadaki provokasyon girişimleri sonrası Mersin Valiliği yazılı açıklama yaptı.