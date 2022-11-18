Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.11.18 07:26:34 37.0823 28.4508 8.0 -.- 4.1 4.1 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 07:00:48 38.3255 27.1522 12.2 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.18 05:39:33 36.4800 30.2013 11.4 -.- 2.0 -.- AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 05:17:30 37.0175 28.4372 4.1 -.- 1.4 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 05:05:01 36.9052 28.9902 6.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.18 04:09:36 38.3570 27.1753 4.3 -.- 3.3 3.4 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 03:44:08 37.5910 26.8260 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.18 02:35:36 38.5305 45.0173 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel
2022.11.18 02:33:44 37.0092 28.4305 5.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:33:34 37.0193 28.4172 7.5 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:15:47 38.3218 27.2222 7.5 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 01:18:55 36.6898 26.7838 136.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.18 00:27:36 37.0837 28.4073 6.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 00:19:34 36.4917 27.1157 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 00:13:51 38.7488 42.5890 13.5 -.- 1.8 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 00:04:05 38.3452 27.1825 4.6 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel