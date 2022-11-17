İzmir'de ehliyetsiz genç sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Burada tedaviye alınan yaralılardan Bulut İhtiyar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan, kaza ağır yaralanan Onur A. ise yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonucu yaşamını yitiren Bulut İhtiyar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.