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    • Yaşam
    • 18.11.2022 17:13
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    • 18.11.2022 17:13
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    Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

    Mersin merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

    AJANSLAR
    11 ilde operasyon: 20 terörist gözaltında!

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheliye yönelik Mersin merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    1'İ ÇİN 1'İ ALMAN
    DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

    20 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 11 ilde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

    İNCELEMEYE ALINDI
    Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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