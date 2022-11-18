Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti

Ertekin, "Üçü de mahallemizin çocukları. Aralarında bir husumet olduğunu söylediler ama tam detayını bilmiyorum. Hepsi de çok güzel insanlar. Ölen kardeşimizin, abisini korumak için öne atıldığını duydum. Bildiğimiz kadarıyla diğer arkadaşlar da hastanede; durumları iyi. İnşallah onlar, ailelerine sağ salim kavuşur. Bu husumetli olan kişiler çocukluktan beri arkadaş. Aileleri de dahil herkes bu işin nasıl olduğuna şaşırdı. Tam olarak neden olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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