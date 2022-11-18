Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti

Kağıthane'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekilmesi üzerine kavgada 20 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti. Diğer 2 şahıs ağır şekilde yaralandı.
HUSUMET GİT GİDE BÜYÜDÜ
Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 23.00 sıralarında; bir markette çalıştığı öğrenilen Fatih Taşcar ile Ergün Ertekin arasında bir süre önce husumet başladı. Aynı mahallede yaşayan Taşcar ile Ertekin arasındaki husumet git gide büyüdü. Olayın yaşandığı akşam telefonda tartışan ikili, kavga etmek için randevulaştı.
ARABULUCULUK YAPACAKTI
Telefon konuşmasına şahit olan Nusret Taşcar da, arkadaşı olan Ergün Ertekin ile ağabeyi Fatih Taşcar arasındaki kavgaya engel olmak için randevu verilen adrese gitti. Nusret Taşcar, ağabeyi ile arkadaşı arasında cadde üzerinde yaşanan tartışmada arabuluculuk yapmaya çalışırken Ergün Ertekin'in belindeki tabancayı çıkardığını fark etti.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Tabancayı Fatih Taşcar'a doğrultan Ertekin, bir anda tetiğe bastı. O sırada, ağabeyini korumak için araya giren Nusret Taşcar, kurşunların hedefi oldu. Nusret Taşcar kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi de, belinden çıkardığı tabancayla Ergün Ertekin'e ateş etmeye başladı. Karşılıklı ateş sonucu Ertekin karnından, Fatih Taşcar ise ayağından yaralandı.