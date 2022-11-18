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    • Yaşam
    • 18.11.2022 15:58
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    • 18.11.2022 15:58
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    Annesinin öldüğü kazada yaralanan astsubay da kurtarılamadı

    Manisa'dan izinden dönerken ailesi ile birlikte kaza yapan 25 yaşındaki astsubay Buğra Kök hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aynı kazada astsubay Kök'ün annesi Hatice Kök de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

    Genç astsubay yaşam savaşını kaybetti

    Manisa'nın Kula ilçesinde, izin dönüşü kullandığı otomobille pulluk takılı traktöre arkadan çarptığı, annesi Hatice Kök'ün (53) hayatını kaybettiği kazada yaralanan hava astsubay Buğra Kök (25) de 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kök'ün babası Ercan Kök (54) ile yeğeni Metehan Dutar'ın (3) tedavileri ise sürüyor.

    TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI
    Önceki gün saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında; Uşak'tan İzmir yönüne giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde giden T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Kazada, pulluğa saplanan otomobilin sürücüsü hava astsubay Buğra Kök, annesi Hatice ve babası Ercan Kök ile yeğeni Metehan Dutar ve traktör sürücüsü T.T. yaralandı.

    YARALI ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ
    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Buğra Kök, Metehan Dutar ve Ercan Kök ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyata alındı.

    ASTSUBAY DA KURTARILAMADI
    Memleketi Zonguldak'tan iznin bitmesi nedeniyle yakınlarıyla görev yaptığı İzmir'in Karaburun ilçesine dönerken meydana gelen kazada yaralanan astsubay Buğra Kök da bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kök'ün ölüm haberi ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
        Diğer yaralılardan Ercan Kök ve Metehan Dutar'ın hastanedeki tedavileri sürerken, önceki gün taburcu edildikten sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü T.T. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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