Annesinin öldüğü kazada yaralanan astsubay da kurtarılamadı

YARALI ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Buğra Kök, Metehan Dutar ve Ercan Kök ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyata alındı.