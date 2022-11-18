İş insanı Müge Gazioğlu, iki çocuğuna bakan dadısı kaçınca aracı şirkete dava açtı

Sosyetik isim, evden kaçan dadıya karşı hukuk mücadelesi başlattı. Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 2020 yılında İstanbul Göktürk'teki evinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Zor günler geçiren eşi Müge Gazioğlu ise 2 çocuğun bakımı için dadı firmasıyla iletişime geçti. Anlaştığı Filipinli bakıcıya, ayda bin dolar ve kur farkı ödedi! Ancak iddiaya göre bakıcı, işe başladıktan bir hafta sonra evden kaçtı, bir daha da geri dönmedi! Çocukların haber vermesiyle işten eve giden anne Müge Gazioğlu, firmayı aradı ancak yaşadığı mağduriyet giderilmedi! Parasının iade edilmesini istediğinde ise firma yöneticileri telefonuna cevap vermedi! Bunun üzerine iş insanı Müge Gazioğlu banka makbuzuyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gitti. Firmayı icraya verdi. Dolar kuru ile yaklaşık 25 bin lira alacağı olduğunu belirtti!