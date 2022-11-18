Ameliyat yerine sporu seçti! Enes Okumuş 7 ayda 50 kilo verdi





ÇOK MUTLUYUM

Okumuş, "Motivasyonumun düştüğü dönemlerde hocamın sayesinde motivasyonu artırıp spora devam ettik. Hocamın sayesinde sağlıklı yiyecekler yedim, aç kalarak değil genel olarak karnımı doyurarak bu hale geldim. Kilolu olduğum dönemler kötü dönemlerdi. Psikolojik olarak düşüşteydim. Hiçbir kıyafeti kendime yakıştırmıyordum, mutsuzdum. Ama şu an mutluyum. Bu şekilde kendimi seviyorum. İnsanlar ilk önce inanamıyorlar. Daha sonra azmimle beraber başardığımı görünce iyi şeyler söylüyorlar" dedi.



Sağlıklı beslendiği sürece bu kilosunu ve görüntüsünü koruyacak. Beslenmesine göre kalori açığı oluşturduk ve antrenmanlarla bu sonuca ulaştık. Haftada 4 gün, ortalama 1 buçuk saat beraber çalıştık. 2 gün de kendisi kardiyo yaptı.

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