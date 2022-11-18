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    Ameliyat yerine sporu seçti! Enes Okumuş 7 ayda 50 kilo verdi

    125 kiloya ulaşan Enes Okumuş, zayıflamak için ameliyat yerine spor ve sağlıklı beslenmeyi seçti. 7 Ayda 50 kilo verdi. Son halini görenler ise kendisini tanıyamadığını söyledi.

    Azmin adı: Enes

    İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Enes Okumuş, aşırı yemek yeme isteğinden dolayı 125 kiloya ulaştı. Uzman ve profesyonel hocalar eşliğinde spora başladı. Düzenli spor ve sağlıklı beslenme programı uyguladı. Herhangi bir operasyon geçirmeden ve ilaç kullanmadan 7 ayda 125 kilodan 75 kiloya kadar düşmeyi başardı. Büyük azimle spora devam eden Okumuş'un son halini görenler, adeta kendisini tanıyamadı.



    ÇOK MUTLUYUM
    Okumuş, "Motivasyonumun düştüğü dönemlerde hocamın sayesinde motivasyonu artırıp spora devam ettik. Hocamın sayesinde sağlıklı yiyecekler yedim, aç kalarak değil genel olarak karnımı doyurarak bu hale geldim. Kilolu olduğum dönemler kötü dönemlerdi. Psikolojik olarak düşüşteydim. Hiçbir kıyafeti kendime yakıştırmıyordum, mutsuzdum. Ama şu an mutluyum. Bu şekilde kendimi seviyorum. İnsanlar ilk önce inanamıyorlar. Daha sonra azmimle beraber başardığımı görünce iyi şeyler söylüyorlar" dedi.

    Sağlıklı beslendiği sürece bu kilosunu ve görüntüsünü koruyacak. Beslenmesine göre kalori açığı oluşturduk ve antrenmanlarla bu sonuca ulaştık. Haftada 4 gün, ortalama 1 buçuk saat beraber çalıştık. 2 gün de kendisi kardiyo yaptı.

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