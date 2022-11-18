72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'a 900 bin lira kaptırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonları ekran başına topladı. Reyting rekorları kıran programda yine çok ilginç bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Nesibe Çelik, metrobüs kuyruğunda 51 yaşındaki Salih Baysal ile tanıştı. İyi anlaşan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Ancak Nesibe Hanım, aradığı mutluluğu bulamadı. Evlilik hazırlığı yaptığı Baysal, tarafından 900 bin lira dolandırıldı. Nesibe Hanım, başına gelenleri şöyle anlattı: "Metrobüste yanıma oturdu. 'Veterinerim. Gençlik aşısı yaptırdım' dedi. Bir sohbet bir sohbet anlatamam. Benimle türbeye geldi. Sonra 'Oğlum arıyor' dedi ve gitti. Bir hafta görüşmedik". Çelik'in anlattıklarının ardından Müge Anlı da Salih Baysal'ın dolandırıcılık suçundan arandığını ortaya çıkardı.