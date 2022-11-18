72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'a 900 bin lira kaptırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonları ekran başına topladı. Reyting rekorları kıran programda yine çok ilginç bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Nesibe Çelik, metrobüs kuyruğunda 51 yaşındaki Salih Baysal ile tanıştı. İyi anlaşan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Ancak Nesibe Hanım, aradığı mutluluğu bulamadı. Evlilik hazırlığı yaptığı Baysal, tarafından 900 bin lira dolandırıldı. Nesibe Hanım, başına gelenleri şöyle anlattı: "Metrobüste yanıma oturdu. 'Veterinerim. Gençlik aşısı yaptırdım' dedi. Bir sohbet bir sohbet anlatamam. Benimle türbeye geldi. Sonra 'Oğlum arıyor' dedi ve gitti. Bir hafta görüşmedik". Çelik'in anlattıklarının ardından Müge Anlı da Salih Baysal'ın dolandırıcılık suçundan arandığını ortaya çıkardı.
'ASLI'NDA MİLLİ SAFTAYIM
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifası sonrası siyasetteki safını merak edenlere cevap verdi. Twitter'den yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Türkiye siyasal haritası artık sağsol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi- Sünni diye ayrışmıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtler'in çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum...
TAHRAN GERGİN
İran'da Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar hala son bulmadı. Tahran Metrosu'nda silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar arasında korku ve panik yaşandı. Sivil kıyafetli kişilerin insanlara saldırdığı, "başını örtmeyen" bazı kadınların ise korkudan başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı. 16 Eylül'den bu yana devam eden olaylarda 342 kişinin öldüğü açıklandı. 40'tan fazla güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.