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    72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'a 900 bin lira kaptırdı

    72 yaşındaki Nesibe Çelik, bindiği metrobüste Salih Baysal ile tanıştı. Sözlerine kandı. 900 bin liralık evini kaptırdı. Müge Anlı da dolandırıcının sicilini çıkardı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 18 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Metrobüste çarpıldı!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert, milyonları ekran başına topladı. Reyting rekorları kıran programda yine çok ilginç bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Nesibe Çelik, metrobüs kuyruğunda 51 yaşındaki Salih Baysal ile tanıştı. İyi anlaşan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Ancak Nesibe Hanım, aradığı mutluluğu bulamadı. Evlilik hazırlığı yaptığı Baysal, tarafından 900 bin lira dolandırıldı. Nesibe Hanım, başına gelenleri şöyle anlattı: "Metrobüste yanıma oturdu. 'Veterinerim. Gençlik aşısı yaptırdım' dedi. Bir sohbet bir sohbet anlatamam. Benimle türbeye geldi. Sonra 'Oğlum arıyor' dedi ve gitti. Bir hafta görüşmedik". Çelik'in anlattıklarının ardından Müge Anlı da Salih Baysal'ın dolandırıcılık suçundan arandığını ortaya çıkardı.



    'ASLI'NDA MİLLİ SAFTAYIM
    CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifası sonrası siyasetteki safını merak edenlere cevap verdi. Twitter'den yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Türkiye siyasal haritası artık sağsol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi- Sünni diye ayrışmıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, Alevi ve Kürtler'in çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum...



    TAHRAN GERGİN
    İran'da Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar hala son bulmadı. Tahran Metrosu'nda silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar arasında korku ve panik yaşandı. Sivil kıyafetli kişilerin insanlara saldırdığı, "başını örtmeyen" bazı kadınların ise korkudan başını örtmeye başladığı görüntülere yansıdı. 16 Eylül'den bu yana devam eden olaylarda 342 kişinin öldüğü açıklandı. 40'tan fazla güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.



        7 CANA 7 MÜBBET
        Konya'da 2021 yılında eniştesi Lütfi Keleş'in husumetlisi olduğu yan komşuları Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) öldüren Mehmet Altun, son kez hakim karşısına çıktı. Cani, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



        'EŞ'SİZ ACI!
        İstanbul Başakşehir'de tekerlekli sandalyedeki engelli eşi Bekir Berber'in arkasından yolda yürüyen Ayşe Berber, otomobilin çarpmasıyla iki aracın arasında kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise serbest bırakıldı. Acılı engelli koca Bekir Berber, "Yolun kenarından giderken araba bize arkadan çarptı. Elim ayağımdı, ben şimdi ne yapacağım? 25 senedir bana bebek gibi baktı. Tek başıma kaldım" dedi.



        BİT'COME' FARUK!
        BİNLERCE kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iade edilmesini kararlaştırdı.

            YENİ SERİ KATİL!
            Bursa'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi!



            4 MİLYON LİRA DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 3 milyon 992 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 905'er, 4 bilenler 674'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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            Cihan Kolivar’dan yeni skandal
            Haberler Yaşam 72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'a 900 bin lira kaptırdı
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