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    • Yaşam
    • 18.11.2022 20:38
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    • 18.11.2022 20:38
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    Gaziantep'te polis midibüsü devrildi! Yaralılar var

    Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir otomobille çarpışan polis midibüsü devrildi. Kaza sonucu midibüste bulunan 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

    Gaziantep’te polis midibüsü devrildi! Yaralılar var

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

    Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.

    Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

    Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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