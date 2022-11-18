Kripto parada yeni vurgun iddiası! Boluspor Token adıyla 50 milyon buhar oldu





"SAYILARI BİNLERİ AŞAN İNSANLAR BU VAATLERE KANDI"

Konu ile ilgili Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Ankara Barosu avukatlarından Özgür Barça, "Son zamanlarda yatırım, ticaret adı altında saadet zincirleri oluşturulmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Bu yöntemle dolandırıcılığı meslek edinenlerin toplum tarafından bilinen kişi veya kurumları reklam yüzü olarak kullandığı da bilinmektedir. Gerek Çiftlik Bank gerekse de Todex gibi vurgun çetelerinin siyasileri, film yıldızları gibi tanınan kişileri kullandığına daha önce de şahit olunmuştur.



Helenex bilişim A.Ş. tarafından 11 Kasım 2021 tarihinde Bolu halkı için önemli simalar da kullanılarak kripto para çıkarılacağını, bu paranın satışa arz edileceğini ve daha sonra sistemin 4 ay kapatılarak yatırımcılara büyük kar sağlanacağı duyurulmuştur. Sayıları binleri aşan insanlar bu vaatlere kanmışlar ve kripto parayı satın almışlardır. Sistemi 4 ay boyunca kilitleyip kripto paranın değerleneceğini söyleyen kişiler, bu sistemde biriken tüm paraları başka hesaplara aktarmış, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamış diğer bir ifadeyle hortumlamışlardır" dedi.