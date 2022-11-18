Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana ceza var | Kış lastiği takma zorunluluğu kimlere var, cezası ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak.
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) yapılan açıklamada göre, dernek, 1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret ederek, güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.