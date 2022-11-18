Havada kriz! İddiaya göre bir yolcu, Pegasus'tan bilet aldı. Karşısına "Bilgilerimi ücretli SMS ile öğrenmek istiyorum" seçeneği çıktı. Vatandaş da onayladı.
Ancak fiyat belirtilmediği için Müşteri Hizmetleri'ni aradı. Tek SMS için 57.98 TL ücret alındığını öğrenince isyan bayrağı açtı: Bu resmen soygun!
- Yaşam
- 18.11.2022 Gazete
Bir yolcu Pegasus'tan gelen tek SMS için 58 TL ödediğini iddia etti
Ünlü hava yolu şirketi Pegasus, bilet alanlara kısa mesaj ile bilgi gönderiyor. Ancak bir SMS için 58 TL ücret istiyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Havada kriz! İddiaya göre bir yolcu, Pegasus'tan bilet aldı. Karşısına "Bilgilerimi ücretli SMS ile öğrenmek istiyorum" seçeneği çıktı. Vatandaş da onayladı.