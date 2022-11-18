Bir yolcu Pegasus'tan gelen tek SMS için 58 TL ödediğini iddia etti

Havada kriz! İddiaya göre bir yolcu, Pegasus'tan bilet aldı. Karşısına "Bilgilerimi ücretli SMS ile öğrenmek istiyorum" seçeneği çıktı. Vatandaş da onayladı.



Ancak fiyat belirtilmediği için Müşteri Hizmetleri'ni aradı. Tek SMS için 57.98 TL ücret alındığını öğrenince isyan bayrağı açtı: Bu resmen soygun!

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