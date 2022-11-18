Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bir yolcu Pegasus'tan gelen tek SMS için 58 TL ödediğini iddia etti

    Ünlü hava yolu şirketi Pegasus, bilet alanlara kısa mesaj ile bilgi gönderiyor. Ancak bir SMS için 58 TL ücret istiyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    ’Pes’asus!

    Havada kriz! İddiaya göre bir yolcu, Pegasus'tan bilet aldı. Karşısına "Bilgilerimi ücretli SMS ile öğrenmek istiyorum" seçeneği çıktı. Vatandaş da onayladı.

    Ancak fiyat belirtilmediği için Müşteri Hizmetleri'ni aradı. Tek SMS için 57.98 TL ücret alındığını öğrenince isyan bayrağı açtı: Bu resmen soygun!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cihan Kolivar’dan yeni skandal
    Haberler Yaşam Bir yolcu Pegasus'tan gelen tek SMS için 58 TL ödediğini iddia etti
        SON DAKİKA