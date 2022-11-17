15 saniyede fark eden henüz çıkmadı! Yalnızca dâhilerin çözdüğü IQ testi sosyal medyayı salladı!

Yukarıdaki görsel çocuklar ve yetişkinler için paylaşılmıştır. Bu illüzyonda bir mutfak alanı var ve burada bir ruj gizlenmektedir. İllüzyon, izleyicileri resmin içine gizlenmiş ruj'u bulmaya zorlar. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.