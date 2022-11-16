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    • Yaşam
    • 16.11.2022 17:00
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    • 16.11.2022 17:00
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    Feribot seferlerine fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı seferler iptal edildi

    Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

    Feribot seferlerine fırtına engeli

    Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER
    Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın tarifeye göre seyredeceği ifade edildi.

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    Haberler Yaşam Feribot seferlerine fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı seferler iptal edildi
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