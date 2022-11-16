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    • Yaşam
    • 16.11.2022 14:00
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    • 16.11.2022 14:00
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    Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet devrildi

    Son dakika haberleri... Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet, bariyerleri aşarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken polis inceleme başlattı.

    Kamyon devrildi!

    Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet, bariyerleri aşarak devrildi.

    Alınan bilgilere göre; Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki 41 AGU 138 plakalı kamyonet sürücüsü Metin Y. Pelitözü Kavşağı'nı geçince aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin kazaya yerine 200 metre uzaklıktaki Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet devrildi
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