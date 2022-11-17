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    • Yaşam
    • 17.11.2022 19:55
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    • 17.11.2022 19:55
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    THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı

    Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınları için indirimli bilet almasına yönelik uygulama başladı.

    AA
    THY’de indirimli bilet uygulaması başladı

    Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.



    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.



    THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

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    Haberler Yaşam THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
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