



4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi aynı yıl mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklu bulunan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı. Dedeoğulları ailesinden sağ kalan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Altun, ''Daha önceki ifadelerin aynısı söyleyeceğim. Suçlamaları sadece bana değil. Siz sayın heyete ve kolluk kuvvetlerine yapıyorlar. Bundan başka diyecek bir şeyim yok'' dedi. Diğer sanıklardan Ali Keleş ve Lütfi Keleş de daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.



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