Vicdan mahkemesi! Aleyna Nur Gökçe’ye ehliyetsiz ve alkollü çarpan Sezer Hükümdar tutuklandı





BU CİNAYETE TEŞEBBÜS!

TAKVİM ise vicdanları yaralayan olayı gündeme taşıdı. Bunun üzerine savcılık düğmeye bastı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sezer Hükümdar, salı günü tam olaydan bir hafta sonra tutuklandı. Aleyna'nın kuzeni Furkan Yerli ise "Hayali hostes olmaktı. Şimdi yoğun bakımda. Adalet geç de olsa geldi. Vicdanımız biraz olsun rahatladı. Bu adamın alkolle araç kullanması cinayete teşebbüs resmen. Geç gelen adalet tam gelsin, en ağır cezayı alsın" çağrısı yaptı.