Vicdan mahkemesi! Aleyna Nur Gökçe’ye ehliyetsiz ve alkollü çarpan Sezer Hükümdar tutuklandı

Genç kızı ağır yaralayan sürücü, tutuklandı! Trafik canavarı, yine can yaktı. Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Aleyna Nur Gökçe (21), geçtiğimiz hafta salı günü evine giderken alkollü ve ehliyetsiz sürücü Sezer Hükümdar'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Omurgası ve kafatası kırıldı, akciğer ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. O günden beri yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı yaşayan genç kızı bu hale getiren sürücü ise 'mağdur hala yaşıyor' gerekçesiyle serbest bırakıldı!
BU CİNAYETE TEŞEBBÜS!
TAKVİM ise vicdanları yaralayan olayı gündeme taşıdı. Bunun üzerine savcılık düğmeye bastı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sezer Hükümdar, salı günü tam olaydan bir hafta sonra tutuklandı. Aleyna'nın kuzeni Furkan Yerli ise "Hayali hostes olmaktı. Şimdi yoğun bakımda. Adalet geç de olsa geldi. Vicdanımız biraz olsun rahatladı. Bu adamın alkolle araç kullanması cinayete teşebbüs resmen. Geç gelen adalet tam gelsin, en ağır cezayı alsın" çağrısı yaptı.