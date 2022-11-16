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    • Yaşam
    • 16.11.2022 17:15
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    • 16.11.2022 17:15
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    Eniştesini öldüren katil zanlısı kız kardeşinden helallik istedi

    Ankara'da yaşanan silahlı kavgada Resul Kırkbeş ve eniştesi Hüseyin Yaymaz, yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan ve olayın ardından emniyete giderek teslim olan Oğuzhan Kırkbeş'in, ablasını arayarak helallik istediği ortaya çıktı. Silahlı kavgaya, Yaymaz'ın eşi yaşadığı geçimsizliğin yol açtığı öğrenildi.

    Eniştesini öldürdü kız kardeşinden helallik istedi

    Ankara'da, Resul Kırkbeş (37) ve eniştesi Hüseyin Yaymaz'ın (34) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya, Yaymaz'ın eşi yaşadığı geçimsizliğin yol açtığı ortaya çıktı. Kavgaya karışan ve olayın ardından kaçan Oğuzhan Kırkbeş'in, ablasını arayıp, helallik istedikten sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

    KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ
    Oğuzhan Kırkbeş ve ağabeyi Resul Kırkbeş, kız kardeşleriyle evli olan Hüseyin Yaymaz ile dün akşam Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda buluştu. 3 kişi, Hüseyin Yaymaz'ın eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle tartıştı.

    Kavgaya dönüşen olayda Resul Kırkbeş, tabancayla Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Yaymaz da tabancayla Resul Kırkbeş'i göğsünden vurdu. Oğuzhan Kırkbeş de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Resul Kırkbeş ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    HELALLİK İSTEDİLER
    Kaçan Oğuzhan Kırkbeş, daha sonra ablasını arayıp, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum" dedikten sonra polise teslim oldu. Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.

        ADAMIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK
        Öte yandan çatışmanın yaşandığı petrol istasyonunun yakınında lokanta işleten Kemal Çağlar, olaya şahit olduğunu söyledi.

        Çağlar, "Akşam silah sesleri geldi. Kapının önüne çıktık baktık. Silah sesleri devam ederken bir tanesi buraya doğru kaçıyordu. Biz oraya odaklanmıştık. Köşede adamın düştüğünü gördük, öbürü kaçtı tabi. Kim olduklarını da bilmiyoruz sonra polisi ve ambulansı aradık" dedi.

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        Haberler Yaşam Eniştesini öldüren katil zanlısı kız kardeşinden helallik istedi
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