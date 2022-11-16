Eniştesini öldüren katil zanlısı kız kardeşinden helallik istedi

Kavgaya dönüşen olayda Resul Kırkbeş, tabancayla Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Yaymaz da tabancayla Resul Kırkbeş'i göğsünden vurdu. Oğuzhan Kırkbeş de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Resul Kırkbeş ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.