Eniştesini öldüren katil zanlısı kız kardeşinden helallik istedi

Ankara'da, Resul Kırkbeş (37) ve eniştesi Hüseyin Yaymaz'ın (34) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya, Yaymaz'ın eşi yaşadığı geçimsizliğin yol açtığı ortaya çıktı. Kavgaya karışan ve olayın ardından kaçan Oğuzhan Kırkbeş'in, ablasını arayıp, helallik istedikten sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ
Oğuzhan Kırkbeş ve ağabeyi Resul Kırkbeş, kız kardeşleriyle evli olan Hüseyin Yaymaz ile dün akşam Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda buluştu. 3 kişi, Hüseyin Yaymaz'ın eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Resul Kırkbeş, tabancayla Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Yaymaz da tabancayla Resul Kırkbeş'i göğsünden vurdu. Oğuzhan Kırkbeş de yaralı halde kaçmaya çalışan Hüseyin Yaymaz'a ateş etti. Resul Kırkbeş ile Hüseyin Yaymaz, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yaymaz ve Kırkbeş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
HELALLİK İSTEDİLER
Kaçan Oğuzhan Kırkbeş, daha sonra ablasını arayıp, "Hakkını helal et, senin çocuklarını yetim bıraktım ama buna mecburdum" dedikten sonra polise teslim oldu. Resul Kırkbeş ve Hüseyin Yaymaz'ın, evli ve 2'şer çocuk babası olduğu öğrenildi.