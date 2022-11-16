Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz patlaması: 10 yaralı

Patlama, saat 20.45 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesi Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi.
İGDAŞ ÇALIŞMA YAPIYORDU
İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğalgaz alt yapı çalışması başlattı.
Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğalgaz sızıntısından patlama yaşandı.
BİNAYI ALEVLER SARDI
Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Giriş katındaki daireyi alevler sararken olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.