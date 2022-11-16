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    • Yaşam
    • 16.11.2022 22:47
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    • 16.11.2022 23:03
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    Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz patlaması: 10 yaralı

    Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğalgaz sızıntısından olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Fatih’te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

    Patlama, saat 20.45 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesi Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi.



    İGDAŞ ÇALIŞMA YAPIYORDU
    İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğalgaz alt yapı çalışması başlattı.

    Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğalgaz sızıntısından patlama yaşandı.



    BİNAYI ALEVLER SARDI
    Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Giriş katındaki daireyi alevler sararken olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



        10 KİŞİ YARALANDI
        Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.















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        Haberler Yaşam Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz patlaması: 10 yaralı
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