Bakanlıktan toplatma kararı geldi! Huggy Wuggy nasıl bir oyun, neden yasaklandı? Huggy Wuggy oyuncak nedir, anlamı ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşme kapsamında; "Huggy Wuggy" oyuncağının piyasalardan toplatılması için duyuru yayınladı. Bu gelişmelerle beraber arama motorlarında, "Huggy Wuggy oyuncak nedir, anlamı ne? Huggy Wuggy nasıl bir oyun, neden yasaklandı?" soruları merak edildi. İşte detaylar!
HUGGY WUGGY NEDİR?
Huggy Wuggy, dijital bir oyun.
Oyundan örnek alınarak tasarlanan Huggy Wuggy karakterleri sadece çocukların ellerindeki peluş oyuncaklarla kalmayıp aynı zamanda kalemlikler, çantalar ve suluklar gibi bir çocuğun kullanabileceği her türlü materyalin üzerinde bulunuyor.
Huggy Wuggy, mavi, ince keskin dişli canavar ve üçgen bir kafaya sahip uzun kolları olan bir canavar olarak temsil ediliyor.
HUGGY WUGGY NASIL BİR OYUN?
Ticaret Bakanlığı'nca, 'Huggy Wuggy' adlı video oyun karakteri oyuncaklarının 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliklerini karşılamadığı için satışının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılmasına karar verildi.