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    • Yaşam
    • 16.11.2022 12:06
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    • 16.11.2022 12:06
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    MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır 2022? Askerlik erteleme için gerekli belgeler neler?

    Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlikten muaf değildir. Ayrıca Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlarda askerlik tecil ettirme suretiyle askerlikten belirli sürelerce muaf olmaktadır. Peki, Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Askerlik erteleme için gerekli belgeler neler? MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır?

    Askerlik tecil ettirme hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere askerlik işlemleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Tecil ettirme işlemleri de e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Burada önemli olan tecil ettirme nedenin elzem önem taşımasıdır. Peki, Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Askerlik tecili için gerekli belgeler neler? MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? İşte merak edilenler haberimizde!

    Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır?

    T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e devlet girişi yaptıktan sonra, Milli Savunma Bakanlığı asal yoklama başvurusu bölümüne bağlanır.

    Burada gerekli işlemleri tamamlamak için askerlik erteleme ve tecil işlemi gerçekleşmektedir. Burada önemli olan tecil ettirme nedenin elzem önem taşımasıdır.

    Şubeye gitmek için ise adayın oturduğu ve ikamet ettiği bölge itibariyle, ilgili askerlik şubeye giderek başvuru yapabilir.

    Askerlik tecil başvurusu askerlik tecili için gerekli belgeler

    Mezuniyet diploması 4 adet fotokopisi

    Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

    Yakın zaman içerisinde çekilmiş olan 6 adet vesikalık fotoğraf

    Eğer ehliyet var ise ehliyet ve 2 adet fotokopisi

        Bu belgeleri tamamlandıktan sonra hem internet üzerinden hem de askerlik şubesine kullanarak başvuruda bulunulabilir. Yapılan başvurunun ardından gerekli bilgiler yine aynı şekilde gerekçe doğrultusunda incelenir. Eğer bilgiler ve belgeler eksiksiz bir şekilde doğruysa, Sonuç olarak kişinin askerlik tecil etme talebi yerine getirilir.

        Askerlik Tecil Süresi Nasıl Uzatılır?

        Özellikle söz konusu eğitim olduğu zaman askerlik tecil süresinin uzatılması arzu edilir. Tabii yurtdışı eğitimi, çalışma ortamı gibi sebepler de bu konuda öne çıkar. Bu konuda eğitim alan kişiler için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora gerçekleştiren kişiler ya da bir yerde staj yapanlar için yaş sınırı 35 olarak öne çıkar. Aynı şekilde bu yaşı geçirmeyecek biçimde 1 yıl kadar erteleme yapılır. Aynı durum ve süre ile birlikte yaş çalışma ve farklı sebeplerden dolayı da gerçekleşmektedir. Yani 35 yaşı geçmeden bir yıl ya da iki yıl boyunca farklı sebeplerden dolayı askerliği tecil etme şansı bulunuyor.

        MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek?

        Bu aşamada MSB öğrenim bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.
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        Haberler Yaşam MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır 2022? Askerlik erteleme için gerekli belgeler neler?
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