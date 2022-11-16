MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır 2022? Askerlik erteleme için gerekli belgeler neler?

Askerlik tecil ettirme hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere askerlik işlemleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Tecil ettirme işlemleri de e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Burada önemli olan tecil ettirme nedenin elzem önem taşımasıdır. Peki, Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Askerlik tecili için gerekli belgeler neler? MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek? İşte merak edilenler haberimizde!
Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır?
T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e devlet girişi yaptıktan sonra, Milli Savunma Bakanlığı asal yoklama başvurusu bölümüne bağlanır.
Burada gerekli işlemleri tamamlamak için askerlik erteleme ve tecil işlemi gerçekleşmektedir. Burada önemli olan tecil ettirme nedenin elzem önem taşımasıdır.
Şubeye gitmek için ise adayın oturduğu ve ikamet ettiği bölge itibariyle, ilgili askerlik şubeye giderek başvuru yapabilir.
Askerlik tecil başvurusu askerlik tecili için gerekli belgeler
Mezuniyet diploması 4 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
Yakın zaman içerisinde çekilmiş olan 6 adet vesikalık fotoğraf
Eğer ehliyet var ise ehliyet ve 2 adet fotokopisi