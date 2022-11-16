Fuhuşa 'karpuzlu' şifre! Kadınlarla böyle buluştular

Adana kent merkezi ve 3 ilçede fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.'nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, 11 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.