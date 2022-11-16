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    • Yaşam
    • 17.11.2022 01:51
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    • 17.11.2022 01:51
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    Ankaralılar dikkat! Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı

    Ankara Valiliği, "17 Kasım Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

    Ankara için kuvvetli rüzgar uyarısı

    Ankara Valiliği bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamada, "17 Kasım Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" sözlerine yer verildi.

    Açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    İşte o paylaşım;


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    Haberler Yaşam Ankaralılar dikkat! Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı
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