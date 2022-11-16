Ankaralılar dikkat! Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara Valiliği bugün için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "17 Kasım Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte o paylaşım;

Ankara'da Kuvvetli Rüzgâra Dikkat!



17 Kasım Perşembe günü (yarın) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunmalıdır.https://t.co/d4ux8ETrgV pic.twitter.com/Dcc74ZKS4v — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 16, 2022