Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta 54 AHH 211 plakalı otomobili ile ilerleyen Remzi Gökdoğan (58), aracının kontrolünü kaybetti.
Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gökdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Yaşam
- 17.11.2022 01:16
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- Son Güncelleme:
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- 17.11.2022 01:16
Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Karabük'te dikresiyon başındaki bir sürücü kalp krizi geçirdi. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta 54 AHH 211 plakalı otomobili ile ilerleyen Remzi Gökdoğan (58), aracının kontrolünü kaybetti.