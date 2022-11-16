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    • Yaşam
    • 17.11.2022 01:54
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    • 17.11.2022 01:54
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    Kayseri’nin Sarız ilçesinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...

    Kayseri’nin Sarız ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Kayseri’de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...

    Kayseri Sarız'da meydana gelen olayda, A.Ö. ve O.A ile M.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. yanında bulunan tabancayla M.A.'yı yaralarken, kavgada A.Ö. ile O.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, A.Ö. tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.

    Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Ö. gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için Sarız'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri’nin Sarız ilçesinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...
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