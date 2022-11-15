Yer: Ankara Altındağ'da... Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma! 2 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir bulvarında bir akaryakıt istasyonunda çatışma çıktı.

İddiaya göre aralarında husumet olan Hüseyin Y. ve Resul K. akaryakıt istasyonunda karşılaşınca tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silahlı çatışma nedeniyle akaryakıt istasyonunda çalışan personel ile vatandaşlar korku ve panik yaşadı.