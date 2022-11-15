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    • Yaşam
    • 16.11.2022 01:39
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    • 16.11.2022 01:42
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    Yer: Ankara Altındağ'da... Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma! 2 kişi yaşamını yitirdi

    Ankara Altındağ'da bulunan Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma çıktı. Çatışmada vurulan iki kişi olay yerinden hayatını kaybederken yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma! Ölüler var

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir bulvarında bir akaryakıt istasyonunda çatışma çıktı.

    İddiaya göre aralarında husumet olan Hüseyin Y. ve Resul K. akaryakıt istasyonunda karşılaşınca tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silahlı çatışma nedeniyle akaryakıt istasyonunda çalışan personel ile vatandaşlar korku ve panik yaşadı.



    Çatışmada vurulan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede vurulan 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Y. ve Resul K.'nın cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
        Olayı haber alarak akaryakıt istasyonuna gelen Hüseyin Y. ve Resul K.'nın yakınları, sinir krizi geçirirdi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


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        Haberler Yaşam Yer: Ankara Altındağ'da... Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma! 2 kişi yaşamını yitirdi
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