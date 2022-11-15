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    • Yaşam
    • 16.11.2022 00:55
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    • 16.11.2022 01:09
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    Fatih Kocamustafapaşa'da gece yarısı korkutan otomobil yangını! Patlama sesleri yükseldi

    Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Alevlerin esir aldığı bir otomobilde patlama meydana gelirken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fatih’te hareketli gece! Patlama sesleri...

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

    Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.

    ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALDE
    Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
        HangiKredi
        Haberler Yaşam Fatih Kocamustafapaşa'da gece yarısı korkutan otomobil yangını! Patlama sesleri yükseldi
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