İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.