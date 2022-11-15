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    • Yaşam
    • 16.11.2022 01:52
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    • 16.11.2022 01:52
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    'Kuduz' alarmı! Adıyaman'da 2 mahalle karantinaya alındı

    Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz virüsü tespit edildi. Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.

    AA
    takvim.com.tr
    ’Kuduz’ alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı

    Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

    Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.

    KUDUZ VİRÜSÜ TESPİ EDİLDİ
    11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.

    UYARICI İŞARETLEMELER YAPILDI
    Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.

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    Haberler Yaşam 'Kuduz' alarmı! Adıyaman'da 2 mahalle karantinaya alındı
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