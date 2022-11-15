Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, Sekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.