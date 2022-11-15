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    • Yaşam
    • 15.11.2022 16:58
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    • 15.11.2022 16:58
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    Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin son yolculuğuna uğurlandı

    PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası vefat etti. Baba Mehmet Zeki Sekin'in cenazesi, Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehit oğlunun kabrinin yanında toprağa verildi.

    Şehidin babasına veda

    İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin vefat etti.


    Fotoğraf: Şehit Fethi Sekin ve babası Mehmet Zeki Sekin

    BABA SEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Sekin için Baskil'in Doğancık köyündeki Hacı Hasan Baba Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ve okunan duaların ardından Sekin'in cenazesi köydeki mezarlıkta, şehit oğlunun kabrinin yanında toprağa verildi.

    Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin ailesine başsağlığı diledi.

    Cenaze törenine, Sekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, polis memuru Fethi Sekin olası faciayı önlemeye çalışırken şehit düşmüş, adliye personeli Musa Can hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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