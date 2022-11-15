Patronunun 8 milyon dövizle dolu çantasını çalan şoför kaçamadı

Fatih'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı ise kameraya yansıdı.
ÇANTAYLA KAÇTI
12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıd,a S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.'ye verdi. Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
S.N.A. M. isimli şahıs, para dolu çantasının şoförü tarafından çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.K.'yi Küçükçekmece'deki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Şoför A.K.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.