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    • Yaşam
    • 15.11.2022 15:45
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    • 15.11.2022 15:45
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    Patronunun 8 milyon dövizle dolu çantasını çalan şoför kaçamadı

    Fatih'te içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan işadamına ait çantayı çalan şoför kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    Patronunun 8 milyonluk çantasıyla kaçtı

    Fatih'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı ise kameraya yansıdı.

    ÇANTAYLA KAÇTI
    12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıd,a S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.'ye verdi. Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı.

    GÖZALTINA ALINDI
    S.N.A. M. isimli şahıs, para dolu çantasının şoförü tarafından çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.K.'yi Küçükçekmece'deki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Şoför A.K.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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        Haberler Yaşam Patronunun 8 milyon dövizle dolu çantasını çalan şoför kaçamadı
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