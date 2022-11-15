Patronunun 8 milyon dövizle dolu çantasını çalan şoför kaçamadı

Fatih'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı ise kameraya yansıdı.

ÇANTAYLA KAÇTI

12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıd,a S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.'ye verdi. Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı.