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    • Yaşam
    • 15.11.2022 21:36
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    • 15.11.2022 21:36
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    Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı

    Taksim'de yaşanan bombalı saldırının ardından provokatif paylaşımlar yapanlara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Provokatif paylaşımlardan bir tanesi de Eskişehir'de yapıldı. Sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.

    Sosyal medya provokatörü cezaevine postaladı

    Eskişehir'de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen M.K., 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

    'SAYAÇLI BOMBA' PAYLAŞIMI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    CEZAVİNE GÖNDERİLDİ
    Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde oturduğu belirlenen kadının evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan M.K. adlı kadın gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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