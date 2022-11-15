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    • Yaşam
    • 16.11.2022 01:56
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    • 16.11.2022 01:56
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    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tüp patlaması! Yaralılar var: Valilik son durumu duyurdu

    Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada "Çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, olay yerinde bir ekibimiz halen görevde olup incelemelerini sürdürmektedir. Patlamada yaralanan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

    AA
    takvim.com.tr
    Kütahya’da tüp patlaması! Yaralılar var

    Kütahya Tavşanlı'da bulunan Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katında patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Eve ulaşan ekiplerce yaralı halde bulunan Ahmet (55) ile eşi Emine (58), oğlu Süleyman (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı.



    İncelemede evdeki tüpün patladığı belirlendi.

    Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan Süleyman ve eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.



    VALİ ÇELİK DUYURDU: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
    Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın olduğu evde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

    Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildiren Çelik, "Çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, olay yerinde bir ekibimiz halen görevde olup incelemelerini sürdürmektedir. Patlamada yaralanan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tüp patlaması! Yaralılar var: Valilik son durumu duyurdu
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