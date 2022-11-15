Hemen IQ'nuzu ortaya çıkartın! Gizli topu 7 saniyede bulana zeki üstü zeki deniyor!

Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi çeşitli optik ilizyon türleri vardır. Araştırmalar, normal bir insan beyninin olaylara veya görüntülere farklı bakabildiğini ve her açıdan farklı bir algı oluşturduğunu gösteriyor.
IQ'nuzu Test Etmek İçin Optik İllüzyon: Sahilin İçindeki Gizli Topu Görebildiniz mi?
Yukarıdaki resim zor bir bilmecedir ve hem yetişkinler hem de çocuklar için bir zeka oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu optik yanılsama, insanların aileleriyle birlikte günün tadını çıkardığı bir kumsalın güzel resmini gösteriyor.
Çocuklar kumsalın kenarlarında oynuyor ve çocuklardan biri kumdan kaleler yapıyor. Bu optik yanılsamanın daha zor kısmı, kumsaldaki gizli topu tespit etmektir. Görüntü, binlerce yetişkinin, resmin içindeki gizli topu bulmaya çalışırken başlarını kaşımasına neden oldu.