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    • Yaşam
    • 15.11.2022 16:03
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    • 15.11.2022 16:50
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    Hemen IQ'nuzu ortaya çıkartın! Gizli topu 7 saniyede bulana zeki üstü zeki deniyor!

    Bu resimde, kumsalın içindeki gizli topu bulmaya çalışın. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, Gizli Topu 7 saniyede fark edebilir.

    takvim.com.tr
    Hemen IQ’nuzu ortaya çıkartın!

    Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi çeşitli optik ilizyon türleri vardır. Araştırmalar, normal bir insan beyninin olaylara veya görüntülere farklı bakabildiğini ve her açıdan farklı bir algı oluşturduğunu gösteriyor.

    IQ'nuzu Test Etmek İçin Optik İllüzyon: Sahilin İçindeki Gizli Topu Görebildiniz mi?

    Yukarıdaki resim zor bir bilmecedir ve hem yetişkinler hem de çocuklar için bir zeka oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu optik yanılsama, insanların aileleriyle birlikte günün tadını çıkardığı bir kumsalın güzel resmini gösteriyor.

    Çocuklar kumsalın kenarlarında oynuyor ve çocuklardan biri kumdan kaleler yapıyor. Bu optik yanılsamanın daha zor kısmı, kumsaldaki gizli topu tespit etmektir. Görüntü, binlerce yetişkinin, resmin içindeki gizli topu bulmaya çalışırken başlarını kaşımasına neden oldu.

        Gizli Topu 7 Saniyede gördünüz mü?

        Bu optik illüzyon görüntüsüne yakından bakın ve kumsalın içindeki gizli topu bulmaya çalışın. Topun rengi şemsiyeye oldukça benzediği için resmin içindeki gizli topu bulmak çok zor görünebilir. Ancak resmin sol tarafına bakarsanız topun büyük şemsiyenin altında saklandığını göreceksiniz.

        Kolaylık olması için, aşağıda verilen resimde gizli topu vurguladık:

        Plaj resminin içindeki gizli topu sadece 7 saniyede tanımanın olağanüstü zekanızın bir işareti olabileceği iddia edildi. Çalışmalar, zor bulmacaları çözerek beyninizi ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olduğunuzu ortaya çıkardı.

        Optik illüzyonlar, beynimizin nasıl çalıştığıyla ilgili bazı büyüleyici içgörüler sağlamaya çalışır. Çoğu zaman, belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılamak için zihnimizi kandırabilir.
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        Haberler Yaşam Hemen IQ'nuzu ortaya çıkartın! Gizli topu 7 saniyede bulana zeki üstü zeki deniyor!
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