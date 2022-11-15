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    • Yaşam
    • 16.11.2022 00:21
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    • 16.11.2022 00:21
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    Dinlendiği kamyonunda cansız bedeni bulundu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yükü boşaltan kamyonun şoförü, Döşemealtı'na doğru yola çıktı. Akşam yemeğinin ardından kamyonunda dinlenmeye geçen şoföre; telefonundan ulaşamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ekipler, kelebek camını kırarak girdikleri kamyonetin içerisinde şoför Sadık Azteğin'in cansız bedenini buldu.

    Ölüm ekmek teknesinde yakaladı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, saat 19.00 sırasında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda park ettiği kamyonunda ölü bulundu.

    DİNLENMEYE GEÇTİ
    Şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin (43), 43 DC 652 plakalı kamyonuna sardığı yükle Manavgat'a geldi. Yükünü buraya boşaltan Azteğin, ardından Döşemealtı ilçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Azteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti.

    ARKADAŞINA ULAŞAMADI
    Taşdemir ise Serik'e yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Azteğin'i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayan Taşdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girildi ve yapılan kontrolde Sadık Azteğin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Azteğin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        "CAMI KIRDILAR"
        Ekiplerin çalışmasını üzüntüyle takip eden Ali Taşdemir, "Dün gece kamyonu park ettikten sonra bir şeyler yedik ve saat gece 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben Serik'e yük bırakmaya gittim. Serik'te yükümü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Ben de şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım içeride yatıyor, uyandıramadım. Durumu polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdı ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu" dedi.

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        Haberler Yaşam Dinlendiği kamyonunda cansız bedeni bulundu
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