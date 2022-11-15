Dinlendiği kamyonunda cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, saat 19.00 sırasında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda park ettiği kamyonunda ölü bulundu.
DİNLENMEYE GEÇTİ
Şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin (43), 43 DC 652 plakalı kamyonuna sardığı yükle Manavgat'a geldi. Yükünü buraya boşaltan Azteğin, ardından Döşemealtı ilçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Azteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti.
ARKADAŞINA ULAŞAMADI
Taşdemir ise Serik'e yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Azteğin'i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayan Taşdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girildi ve yapılan kontrolde Sadık Azteğin'in hayatını kaybettiği belirlendi.